Жители Харьковской области начали прятаться от властей в лесах и подвалах

Депутат Водолацкий: харьковчане прячутся от властей в землянках в лесу

Жители Харьковской области укрываются от властей в подвалах домов и землянках в лесу. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Он пояснил, что Украина насильно, «под дулами автоматов», выселяет жителей региона. Для них оборудовали ряд пунктов временного размещения. Люди едут туда, а потом находят возможности сбежать.

«Часть людей находит транспорт и возвращается по ночам домой, прячется в подвалах домов. Сейчас лето, в лесах делают землянки, чтобы переждать это смутное время», — добавил депутат.

Жители находятся в ожидании прихода ВС России и просят, чтобы им «быстрее выдали паспорта граждан Российской Федерации», отметил Водолацкий.

Эвакуация семей с детьми из Харьковской области началась еще в апреле. К 12 мая вывезли почти тысячу человек. В конце апреля Украина начала эвакуировать и крупные предприятия — в Харькове остались лишь заводы для ремонта военной техники.