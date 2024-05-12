В Харьковской области эвакуировали почти 1000 человек | 360°

Мир 12 мая 2024, 02:28 В Харьковской области эвакуировали почти 1000 человек Нацполиция Украины: 970 человек вывезли из Харьковской области РИА «Новости»

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Эвакуацию 970 человек провели из приграничных населенных пунктов Харьковской области. Об этом Нацполиция Украины сообщила в Telegram-канале.

«Полицейские осуществляют эвакуацию населения из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин. В течение 10–11 мая вывезли 970 человек», — указали в сообщении.

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Глава подконтрольной Киеву Волчанской горадминистрации Тамаз Гамбарашвили накануне сообщил, что власти начали проводить эвакуацию Волчанска в Харьковской области и соседних населенных пунктов.

Украинские власти ранее стали вывозить из Харькова стратегические предприятия и научные производства. В городе оставят только заводы для ремонта военной техники.