Украина начала эвакуацию предприятий из Харькова | 360°

Мир 25 апреля 2024, 18:00 Украина начала эвакуацию предприятий из Харькова Ганчев: власти Украины вывозят из Харькова предприятия и специалистов Vyacheslav Madiyevskyy / Global Look Press

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Украинские власти решили вывезти из Харькова стратегические предприятия и научные производства. В городе останутся только заводы для ремонта военной техники, сообщил в эфире Первого канала глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Украинское правительство и так называемые власти Харьковской области предпринимают попытку вывезти стратегические предприятия западнее, а оставить в городе только то производство, которое будет заниматься ремонтом военной техники», — сказал он.

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По словам Ганчева, из западных областей Украины уже начали вывозить специалистов научных и медицинских производств.

Мэр Харькова Игорь Терехов ранее заявил, что в городе сильно пострадала энергетическая инфраструктура, из-за этого начались перебои с электроснабжением.

До этого председатель Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов объявил об эвакуации жителей 47 приграничных населенных пунктов.