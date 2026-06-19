Зеленский вторым в истории лишился высшей награды Польши

Из-за поддержки киевским режимом националистов президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды республики Ордена Белого орла. Об этом его канцелярия сообщила в соцсети X .

Навроцкий записал видеообращение, в котором объявил об отзыве награды. Он заверил, что это не отразится на отношении Польши к украинскому народу.

«Оно не меняет стратегического направления польской политики безопасности. Мы поддерживали и продолжаем поддерживать Украину», — сказал президент.

Единственным человеком, лишившимся этой награды, оставался бывший премьер-министр Польши Винценты Витос. Орден Белого орла отняли в 1932 году перед изгнанием политика в Чехословакию.

О намерении лишить Зеленского Ордена Белого орла Навроцкий сообщил в конце мая. Поводом стало присвоение одному из воинских подразделений на Украине звания «Герой УПА»*. Для вступления решения президента Польши в силу потребуется подпись премьер-министра.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.