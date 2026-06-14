Время не бесконечно: Польша выдвинула Зеленскому ультиматум

Rzeczpospolita: Навроцкий дал Зеленскому время по вопросу лишения его ордена

Президент Польши Кароль Навроцкий выдвинул украинскому коллеге Владимиру Зеленскому ультиматум о лишении его высшей государственной награды республики — ордена Белого Орла. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita .

По информации источника, Навроцкий намекнул Зеленскому, что откажется от планов, если Украина переименует воинское формирование, названное «в честь героев УПА*».

«Предоставленное украинской стороне время не бесконечно. Скорее, речь идет о днях, чем неделях», — отметили журналисты.

В конце мая Зеленский присвоил подразделению ССО ВСУ наименование «Имени героев УПА*». После этого польский президент инициировал вопрос лишения главы киевского режима ордена, которым его наградил предыдущий президент Анджей Дуда в 2023 году.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также предупреждал, что отношение к Украине изменится из-за прославления бандеровцев.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.