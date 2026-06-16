Президент Польши потребовал от Зеленского изменить название подразделения ВСУ

Президент Польши Кароль Навроцкий дал лидеру Украины Владимиру Зеленскому несколько дней на пересмотр решения о названии одного из подразделений ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь польского лидера Рафал Лескевич в эфире телеканала Republika .

По словам Лескевича, Варшава ожидает, что украинская сторона изменит решение о присвоении одному из подразделений ВСУ наименования «имени героев УПА* (Украинской повстанческой армии)».

«Мы дали несколько дней украинской стороне, Зеленский должен принять решение», — сказал он.

Представитель польского президента добавил, что у Зеленского еще есть время, чтобы подразделение больше не носило это название. При этом, по его словам, Киев пока никак не отреагировал на претензии Варшавы.

В мае Зеленский участвовал в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* (Организация украинских националистов) Андрея Мельника в Киевской области, а позже присвоил название «имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ.

После этого Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил бывший президент Польши Анджей Дуда.



*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.