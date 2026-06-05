Туск пригрозил Киеву из-за прославления бандеровцев

Польша ужесточит подход к отношениям с Украиной, если она и дальше продолжит прославлять боевиков из ОУН-УПА*, убивавших поляков. Об этом заявил журналистам польский премьер-министр Дональд Туск, сообщило РИА «Новости» .

Между Киевом и Варшавой возник новый виток напряженности после того, как президент Украины Владимир Зеленский 26 мая присвоил отдельному центру спецопераций «Север» ССО ВСУ имя «героев УПА»*. Тогда бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что тем самым глава киевского режима оскорбил всех убитых поляков. Нынешний глава республики Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого орла.

«Если нет, то это будет означать, что не эмпатия, а только жесткий бизнес будет решать в наших отношениях. Жаль, ибо мы много инвестировали, и я тоже лично, в то, чтобы удалось победить демонов прошлого», — сказал премьер-министр.

Туск выразил надежду, что аргументы Польши все же дойдут до Киева.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский перезахоронением нацистов на Украине оскорбил память деда-героя, воевавшего против нацизма в годы Великой Отечественной войны.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.