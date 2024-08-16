Власти Украины знали о подготовке подрыва газопроводов в Балтийском море. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X уличил президента Владимира Зеленского во лжи и призвал Запад прекратить его поддерживать.

По мнению политика, украинский лидер не только знал о готовящейся диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», но и санкционировал ее. Филиппо уверен, что за подрывом стоял НАТО.

«Тот клялся всем возможным богам, что он „ничего не знает“, что „это была Россия“ и так далее. <…> А мы продолжаем финансировать и вооружать этого негодяя?! Эта диверсия — война против нас!» — заявил он.

После того, как Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест главного подозреваемого в подрыве газопроводов, украинского дайвера, в США вышла статья с рассказом о подготовке операции. RT сообщил, что журналисты назвали инициатором диверсии бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и раскрыли роль Польши в этом преступлении.