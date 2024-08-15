Экс-глава разведки ФРГ: за подрывом «Северных потоков» стоят Зеленский и Дуда

Украинские военные не могли провести операцию по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», а потом спокойно покинуть территорию Польши без поддержки спецслужб европейской страны. Об этом в эфире телеканала Die Welt заявил бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг.

Он не исключил, что соглашение о проведении атаки заключили руководители двух стран: Владимир Зеленский и Анджей Дуда.

«Очевидно, что украинская спецслужба провела атаку, благодаря сильной логистической поддержке Польши <…> Подобные решения принимаются на самых высоких уровнях» — заявил Ханнинг.

Бывший глава немецкой разведки добавил, что Зеленский и Дуда договорились о проведении теракта.

В пользу версии Ханинга свидетельствует ситуация с пришедшим из Германию в Польшу ордером на арест подозреваемого в подрыве газопроводов украинского дайвера Владимира З.

Официальный представитель польской прокуратуры Анна Адамяк заявила, что документ не успели внести в базу поиска и подозреваемый уехал на Украину.

По данным газеты The Wall Street Journal, главным организатором подрыва выступил занимавший тогда пост украинского главнокомандующего Валерий Залужный. По информации источников журналистов, операцию одобрил Зеленский, но после отозвал решение из-за вмешательства США, которые узнали о планах.

Но военных это не остановило: они провели подрыв газопроводов, арендовав яхту «Андромеда» у живущей в Польше украинской пары, которая владела туристическим агентством. Сам Залужный в комментарии журналистам опроверг участие в операции.