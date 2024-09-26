Пленный боец ВСУ пожаловался на нехватку командиров на позициях в ДНР

Пленный украинский десантник пожаловался, что на позициях ВСУ в Донецкой Народной Республике острый дефицит командного состава и боеприпасов. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель российских силовых структур.

«Украинский десантник из 81-й аэромобильной бригады ВСУ, взятый российской армией в плен в ДНР на Северском направлении, на допросе сообщил об острой нехватке БК (боекомплектов — прим. ред.) на украинских позициях и об отсутствии командиров в их частях», — заявил собеседник агентства.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил об истощении ресурсов украинской армии. По его словам, у ВСУ сейчас нет сил и средств на продвижение в Курской области. Кроме того, личный состав украинской армии несет большие потери.

До этого российское Минобороны сообщило об отражении российскими военными пяти попыток ВСУ прорваться в курское приграничье. Противник потерял 40 солдат.