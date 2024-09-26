Лебедев: раненые бойцы ВСУ часто поступают с фронта в госпитали без одной почки

Раненые украинские военнослужащие часто поступали в госпитали без одной почки. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Подпольщик предоставил фотографию военной медицинской машины из города Николаева.

«Есть немало сведений о том, что даже при ранении в верхнюю часть туловища после стабилизации в подобных медицинских машинах в госпиталь человек попадает без одной почки», — заявил Лебедев.

По его словам, если раненого не получилось стабилизировать, то его просто «запечатывают» в мешке для трупов. После этого дальнейшая судьба умершего бойца ВСУ неизвестна.

Свидетельства работы черных трансплантологов в рядах украинской армии, включая и документы, обнаружили еще в начале 2022 года на территории города Северодонецка. Годом ранее власти Украины приняли закон, упростивший процедуру изъятия органов у умерших, даже при отсутствии прижизненного согласия на донорство.

В начале августа Лебедев рассказал, что западных трансплантологов заметили в Сумской области, куда они прибыли после срыва атаки ВСУ под Курском. По его словам, они приехали «потрошить раненых бандеровцев».