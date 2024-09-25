Попытка прорыва в Курскую область стоила ВСУ более 17 тысяч жизней

За время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла свыше 17 тысяч военнослужащих и 130 танков. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Только за сутки противник лишился более 300 бойцов и семи единиц бронетехники, в том числе трех танков, — из них двух Leopard немецкого производства — боевой машины пехоты и трех боевых бронированных машины, а также двух артиллерийских орудий и шести автомобилей.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 17 000 военнослужащих, 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 БТР, 812 боевых бронированных машин, 514 автомобилей, 138 артиллерийских орудий», — добавили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что ВС России уничтожили уже 31 пусковую установку РСЗО ВСУ, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS американского производства. У противника стало на восемь пусковых установок ЗРК меньше, он лишился пяти транспортно-заряжающих машин, 35 станций РЭБ, восьми РЛС контрбатарейной борьбы, двух РЛС ПВО и другой техники.