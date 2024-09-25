Российские войска продолжают наступление в районе Плехова после освобождения села Борки в Суджанском районе. ВСУ сейчас испытывают значительное истощение, сообщил военный корреспондент RT Саргон Хадая.

По его словам, украинская армия терпит серьезные потери. При этом многие бойцы бегут, оставляя оружие на позициях. А другие предпочитают сдаться в плен добровольно.

«На поле боя можно увидеть тела иностранных наемников и множество погибших украинских солдат. Времени на их захоронение нет, так как наступление продолжается», — сказал Хадая.

Военкор отметил, что наступление продолжает 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Черноморского флота.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли более 16 700 военнослужащих с начала боев в Курской области. За сутки потери противника составили более 360 человек, а также 12 бронированных машин, три станции РЭБ и 11 автомобилей.