Запад раскритиковали за непризнание выборов в Белоруссии

Заявления Запада о непризнании выборов в Белоруссии нельзя воспринимать всерьез. Об этом РИА «Новости» заявил член ЦИК России Павел Андреев.

По его словам, ход голосования в республике имеет огромную значимость на фоне того, как недавно проходили выборы в Молдавии и Румынии.

«Сравнение безусловно не в пользу этих, поддержанных западными политиками процедур. Поэтому невозможно всерьез реагировать и на те заявления и оценки, которые слышатся еще до окончания голосования», — подчеркнул Андреев.

Единый день голосования в Белоруссии проходит 26 января, избирательные участки закроются в 20:00. Явка на выборах к 16:00 ставила 75,49%. Президент Александр Лукашенко, который является одним из кандидатов, тоже отдал свой голос. Он пришел на избирательный участок с собакой Умкой.

Глава государства провел большую пресс-конференцию для иностранных и белорусских представителей СМИ. Мероприятие длилось более четырех часов.