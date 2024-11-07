Захарова высмеяла прощальную речь Харрис

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила вынимание, что кандидат в президенты Камала Харрис читала прощальную речь после поражения на выборах с экрана телесуфлера. Об этом российский дипломат написала в своем Telegram-канале .

«Даже свою прощальную речь после проигрыша Камала Харрис читала с экрана», — отметила Захарова.

Харрис выступила перед своими сторонниками в ночь на 7 ноября. Она признала победу республиканца Дональда Трампа и пообещала мирную передачу власти. Также политик выразила благодарность своим сторонникам за оказанную поддержку и отметила, что гордится своей президентской кампанией.

До этого Камала Харрис позвонила Трампу и поздравила его с победой на выборах. В ходе прошедшего голосования на выборах он набрал 277 голосов выборщиков. Также его поздравили президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.