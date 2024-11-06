Эрдоган поздравил Трампа с победой и назвал его другом
Эрдоган поздравил «друга» Трампа с победой на выборах президента США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил республиканца Дональда Трампа на выборах главы государства. Слова канцелярии турецкого лидера привело РИА «Новости».
«Я поздравляю моего друга Дональда Трампа, который после большой борьбы победил на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки и был переизбран на пост президента США», — заявил Эрдоган.
Также глава Турции выразил надежду, что Трамп способствует урегулированию российско-украинского конфликта и поможет решить палестинский вопрос.
Выступая перед сторонниками, Трамп заявил, что положит конец всем войнам, а не станет развязывать их. В российском МИД ответили, что тезисы политика об урегулировании конфликта на Украине необходимо подкрепить конкретными шагами.