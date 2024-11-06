Эрдоган поздравил Трампа с победой и назвал его другом

«Я поздравляю моего друга Дональда Трампа, который после большой борьбы победил на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки и был переизбран на пост президента США», — заявил Эрдоган.

Также глава Турции выразил надежду, что Трамп способствует урегулированию российско-украинского конфликта и поможет решить палестинский вопрос.

Выступая перед сторонниками, Трамп заявил, что положит конец всем войнам, а не станет развязывать их. В российском МИД ответили, что тезисы политика об урегулировании конфликта на Украине необходимо подкрепить конкретными шагами.