Харрис поздравила Трампа с победой на выборах

AP: Харрис позвонила Трампу и поздравила с победой на президентских выборах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис позвонила республиканцу Дональду Трампу и поздравила его с победой на выборах. Об этом сообщило агентство The Associated Press .

«Харрис обсудила с Трампом важность мирной передачи власти перед своей запланированной на среду речью об уступках», — сообщил агентству на условиях анонимности ее высокопоставленный помощник.

Ранее тележурналистка NBC News Кристен Уэлкер обвинила действующего президента США Джо Байдена в поражении Харрис на выборах. По ее словам, он слишком поздно снялся с президентской гонки.

Глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности Джен Истерли заявил, что избирательный процесс в стране прошел безопасно и без нарушений, никто не вмешивался в выборы.

Церемония инаугурации, когда Трампа приведут к присяге, пройдет 20 января 2025 года на территории Капитолия в Вашингтоне. В рамках мероприятия также проведут торжественный парад и специальный бал.