Харрис впервые выступила перед сторонниками после поражения на выборах

Вице-президент США и кандидат в президенты от демократов Камала Харрис впервые выступила перед сторонниками в Вашингтоне после поражения на выборах. Об этом сообщило РИА «Новости».

Харрис появилась перед сторонниками около 00:25 по московскому времени. До этого она позвонила Дональду Трампу и поздравила его с победой на президентских выборах, пообещав ему мирную передачу власти. По словам Харрис, она благодарна сторонникам за поддержку.

«Результат этих выборов оказался не тем, которого мы хотели, который мы предполагали и за который мы голосовали», — заявила она.

Слова благодарности она также адресовала действующему президенту Джо Байдену. При этом Харрис добавила, что гордится своей предвыборной кампанией. Вице-президент пообещала продолжить политическую борьбу за будущее и идеалы Америки.

«Мы продолжим вести эту борьбу в кабинках для голосования, в судах и на площадях. И мы также будем вести ее более тихими способами», — заявила она, но не уточнила детали.

Ранее Байден поздравил Трампа с победой на выборах.