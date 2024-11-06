Трамп одержал победу на выборах президента США

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на президентских выборах в США. Он получил необходимые 277 голосов выборщиков после завершения подсчета голосов в штате Висконсин. Об этом сообщил телеканал CNN .

По данным Edison Research, на момент публикации обработаны 87% бюллетеней. Несмотря на то, что подсчет еще продолжается, преодолеть результат республиканца у Харрис уже не получится.

Журналисты подчеркнули, что Трамп стал вторым бывшим американским президентом в истории страны, который вернется в Белый дом после проигрыша на выборах. Первым был Гровер Кливленд, который дважды побеждал на голосовании в 1885 и 1893 годах.

Трамп еще до преодоления необходимого барьера в 270 голосов выборщиков во время выступления во Флориде объявил себя победителем голосования. Он подчеркнул, что такого триумфа страна еще не видела. Политик пообещал всем американцам «золотую эпоху», а также положить конец всем военным конфликтам в мире.