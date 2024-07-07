Захарова высказалась о расстреле ВСУ российского военнопленного

Захарова: СМИ США делали вид, что якобы не знали о пытках ВСУ над пленными

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные СМИ в утаивании информации о зверствах и преступлениях украинских боевиков против мирных жителей Донбасса и бойцов ВС РФ. Об этом она заявила «Известиям» , прокомментировав данные данные газеты The New York Times о расстреле ВСУ российского военнопленного.

По словам дипломата, смешно наблюдать за тем, как американские журналисты, телевидение и интернет-платформы усиленно делают вид, что им ничего неизвестно об издевательствах украинских боевиков над мирными жителями Донбасса, в том числе о пытках над людьми, попадающих в лапы ВСУ и нацбатальонов.

Захарова добавила, что о зверских преступлениях киевского режима уже давно известно. Российский МИД докладывал о нарушениях прав человека, в том числе и в Совете Безопасности ООН.

«Все это является открытыми фактами, о которых ни слова не говорят американские журналисты», — подчеркнула дипломат.

Ранее в МИД России заявили, что проверят информацию об убийстве боевиком ВСУ безоружного и раненного российского военнопленного. Следственный комитет проведет расследование, проверив появившуюся в западных СМИ информацию.