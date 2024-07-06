МИД проверит данные об убийстве российского пленного на Украине

Российская сторона проверит данные об убийстве пленного украинскими военными, о котором написала американская газета The New York Times. Об этом рассказал РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Посол сообщил, что правоохранительные органы расследуют эти преступления, а дипломатические службы потребуют от международных организаций, работающих на Украине, также провести проверку опубликованной информации.

«В случае ее подтверждения, это можно квалифицировать как нарушение ключевых норм и принципов международного гуманитарного права и должно быть отнесено к военным преступлениям», — заявил посол.

Ранее газета The New York Times опубликовала рассказ немецкого медика Каспара Гроссе, который работал в зоне боевых действий на Украине и стал свидетелем убийства военнопленного. По его словам, раненный российский военный просил о помощи, но вместо этого боевики ВСУ выстрелил ему в живот и голову. В другом случае на глазах медика украинские военные бросили гранату в сложившего оружие российского бойца. После разговора с командиром отделения Каспар Гроссе понял, что подобные расправы — обычная практика.