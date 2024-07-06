СКР будет расследовать убийство ВСУ российского военнопленного

Фото: РИА «Новости»

Следователи СК РФ будут расследовать информацию об очередных преступлениях украинских боевиков, появившуюся в СМИ, в частности, об убийстве ВСУ раненого российского военнопленного. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В СМИ распространяется информация о совершении преступления в отношении раненого российского военнопленного, который был убит выстрелом в голову», — заявили в ведомстве.

Российские следователи детально установят обстоятельства произошедшего, а также дадут уголовно-правовую оценку действиям причастных к убийству лиц.

Украинские боевики совершили еще два преступления, но уже против мирных жителей. Один мужчина погиб, второй получил ранения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Также в Суджанском районе Курской области во время атаки украинских боевиков был ранен водитель грузового автомобиля.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что российские правоохранители расследуют данные об убийстве пленного бойцами ВСУ, а дипломаты потребуют от международных организаций, работающих на Украине, проверить опубликованную в СМИ информацию.

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