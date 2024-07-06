Раскрыты подробности жестоких расправ ВСУ над пленными россиянами

NYT: ВСУ застрелили просившего о помощи после ранения российского военного

Фото: РИА «Новости»

Выстрелы в живот и голову от украинских боевиков получил раненый российский военный, попросивший о медицинской помощи. Об этом рассказал обозреватель газеты The New York Times Томас Гиббонс-Нефф со ссылкой на ставшего свидетелем расправы входящего в украинское подразделение немецкого медика Каспара Гроссе.

По словам собеседника журналиста, на раненого российского военного украинские войска наткнулись в августе прошлого года. По его словам, военный полз по траншее. Увидев людей в форме ВСУ, он начал умолять о медицинской помощи на ломаном английском и русском языках.

«Было уже темно. Один из членов команды искал бинты. В этот момент к раненому подошел сослуживец и выстрелил ему в живот. Русский солдат еще дышал. Тогда другой военный выстрелил ему в голову», — рассказал Гроссе.

Медик подчеркнул, что этот случай его шокировал, поэтому он отправился к командиру подразделения, чтобы предупредить о недопустимости неоправданных убийств. Но в дальнейшем Гроссе понял, что подобные расправы украинских боевиков на фронте — обычная практика.

По словам врача, он также стал свидетелем, как в сложившего оружие для сдачи в плен российского военного бросили гранату, разорвавшую его на части. Гроссе добавил, что украинские солдаты снимали казнь на видео, которая после появилась в Сети. Но момент сдачи в плен авторы предусмотрительно вырезали.

В конце июня авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны» рассказали, как украинские военные подвергли казни при помощи беспилотника своего сослуживца, решившего сложить оружие и перейти на сторону российской армии.

В безопасное место украинца вел запущенный беспилотник, но довести до конца не успел. На половине пути солдата атаковал запущенный боевиками ВСУ ударный дрон. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

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