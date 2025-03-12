Захарова прокомментировала заявление Трампа о новых переговорах

Захарова не исключила контакты делегации США с Россией в ближайшие дни

В ближайшее время, как и утверждал президент США Дональда Трамп, могут состояться переговоры между странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об этом ТАСС .

«Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней», — сказала она.

Аналогичным образом Захарова ответила РИА «Новости» 11 марта. Она допустила проведение новых переговоров.

Трамп заявил, что американская делегация уже держит путь в Россию. Он выразил надежду на то, что переговорщикам удастся добиться прекращения огня. Незадолго до этого корреспондент агентства Bloomberg Эннмари Хордерн сообщила, что в контактах примет участие спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Проведение личных контактов Трампа с президентом России Владимиром Путиным допустил представитель кремля Дмитрий Песков. Однако запрос от Белого дома пока не поступал.