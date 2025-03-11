МИД не исключил контакты России и США в ближайшие дни

Захарова: Россия не исключает контакты с США в ближайшие дни

Российская сторона не исключает, что в ближайшее время состоятся контакты с представителями США. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней», — сказала она.

После переговоров между американскими и украинскими делегациями президент США Дональд Трамп заявил о планах переговорить с российским лидером Владимиром Путиным, причем уже на этой неделе. По словам главы Белого дома, представители США и России проведут встречу по Украине 11 или 12 марта.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласилась принять предложение Соединенных Штатов о полном прекращении огня на 30 дней, которое затронет ракеты, бомбы и беспилотники, а также Черное море и всю линию фронта.