Спецпосланник Трампа собрался в Москву на встречу с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф запланировал визит в Россию. Об этом сообщила корреспондент агентства Bloomberg Эннмари Хордерн в соцсети X .

«Посланник президент Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом [России Владимиром] Путиным, сообщили мне знакомые люди», — заявила она.

Хордерн работает соведущей утреннего шоу Bloomberg Surveillance на Bloomberg Television. В прошлом она брала интервью у крупных бизнесменов и политиков, освещала историческую встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году.

Переговоры между делегациями США и России прошли 18 февраля в Эр-Рияде. Кроме урегулирования конфликта на Украине стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и российское посредничество при взаимодействии американцев с Ираном.