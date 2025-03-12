Трамп сообщил о визите американских представителей в Москву

Эмиссары США отправились в Москву для обсуждения прекращения огня на Украине. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, его слова привело агентство Bloomberg .

«Сейчас у нас есть люди, которые едут в Россию. Я надеюсь, что мы сможем добиться прекращения огня», — сказал он.

Трамп добавил, что США надеются на согласие России на прекращение огня на Украине.

Глава Белого дома ранее заявлял, что представители России и США проведут встречу по Украине 11 или 12 марта. После этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова частично подтвердила информацию и заявила, что РФ не исключает, что в ближайшее время состоятся контакты с представителями США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не исключал, что у Владимира Путина и Трампа может возникнуть необходимость провести телефонный разговор. При этом он подчеркивал, что соответствующий запрос от администрации Белого дома пока не поступал.