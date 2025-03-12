В Кремле не исключили телефонный разговор Путина и Трампа

У президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа может возникнуть необходимость провести телефонный разговор. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне», — сказал он.

Официальный представитель президента России также добавил, что на данный момент договоренностей между сторонами и соответствующего запроса от администрации Белого дома не поступало.

Ранее Дональд Трамп объявил, что планирует переговорить с российским лидером Владимиром Путиным уже на этой неделе.

Глава Белого дома также заявил, что представители США и России проведут встречу по Украине 11 или 12 марта. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова частично подтвердила эту информацию и сказала, что российская сторона не исключает, что в ближайшее время состоятся контакты с представителями США.