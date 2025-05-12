Загнанный в угол Зеленский отказался от одного из требований к Путину

Axios: Зеленский согласился приехать на переговоры в Турцию даже без перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры в Стамбуле, не дожидаясь, когда Россия согласует длительное прекращение огня. Об этом сообщило издание Axios .

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции ночью 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Турции. Сначала на предложение отреагировал президент США Дональд Трамп. В соцсети Truth Social он призвал Киев согласиться на встречу. Спустя несколько часов Зеленский дал ответ.

«Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Надеюсь, что на этот раз русские не будут искать оправданий», — объявил он.

Президент Украины не упомянул 30-дневное прекращение огня, на котором настаивал прежде как на условии проведения переговоров. Предстоящая встреча Путина и Зеленского может стать первой за более чем три года.

Предложив возобновить приостановленные в 2022 году переговоры, Путин фактически обнулил трехлетние усилия Запада, заявил Ura.ru доцент факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. Теперь киевский режим находится в еще более невыгодном положении.