Трамп потребовал от Украины немедленно согласиться на переговоры с Россией

Трамп: Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Россией в Стамбуле

Украина должна немедленно согласиться на предложенные президентом России Владимиром Путиным переговоры в Стамбуле. Об этом сообщил лидер США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Переговоры России и Украины в Турции дадут понять, возможно ли заключить мирное соглашение», — написал он.

По словам главы Белого дома, он уже начал сомневаться, что украинские власти заключат сделку с Россией. Если нет, то лидеры Европы и США будут знать, какие у всех позиции, и станут действовать соответствующим образом.

Ранее Трамп говорил о намерении поддерживать взаимодействие со сторонами конфликта для обеспечения проведения переговоров, сообщало Ura.ru.Он указал, что рад предложению Путина о возобновлении прямых переговоров с Украиной.

Президент России обратился с предложением к украинским властям вернуться к переговорам в Стамбуле в ночь на 11 мая. Путин призвал провести встречу делегаций двух стран в ближайший четверг.