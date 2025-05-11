Зеленский пообещал лично прилететь в Стамбул после окрика Трампа

Зеленский отреагировал на призыв Трампа и пообещал прилететь в Стамбул

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал лично прилететь в Стамбул для участия в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в Telegram-канале после призыва президента США Дональда Трампа о немедленном согласии на диалог.

Украинский лидер подчеркнул, что с понедельника, 12 мая, ждет полную остановку боевых действий, чтобы перейти к дипломатическому урегулированию.

«Буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне в этот раз не будут искать причины, почему они не могут», — написал Зеленский.

Глава Белого дома Дональд Трамп потребовал от украинских властей немедленно дать согласие на предложение президента России Владимира Путина о возобновлении переговоров в Стамбуле. На своей странице в социальной сети Truth Social он объяснил, что встреча в Турции даст понять, возможно ли заключение мирного соглашения.

В минувшую субботу, 10 мая, украинский лидер вместе с европейскими политиками объявил о поддержке инициативы президента США о прекращении боевых действий на срок в 30 дней. Датой начала временного перемирия они предложили сделать понедельник, 12 мая.

Путин в ходе ночного общения с журналистами объявил, что готов возобновить остановившиеся в 2022 году переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий. Глава государства подчеркнул, что необходимо договориться о первопричинах возникновения конфликта для выхода на окончательное урегулирование. Встречу он предложил провести в четверг, 15 мая.