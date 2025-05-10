Условия плана Украины и ЕС о 30-дневном перемирии назвали ультиматумом к России

Подготовленный США, странами Евросоюза и Украиной мирный план из 22 пунктов о прекращении огня на 30 дней напоминает манипуляцию телефонных мошенников. Такую оценку в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой дал политолог Ахмат Хасанов.

Он подчеркнул, что ничего хорошего из выставленного России условия о прекращении огня на 30 дней с 12 мая или введут новые санкции не выйдет. Потому что так вести переговоры нельзя.

«Это все выглядит как банальная манипуляция. Типичная схема телефонных мошенников из украинских колл-центров, когда они пытаются разводить пожилых людей, то давят на скорость и пытаются как-то запугать. Это очень наивное решение думать, что это сработает на высшем политическом уровне», — заявил Хасанов.

Политолог добавил, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже заявлял, что говорить о перемирии на 30 дней можно тогда, когда прекратятся поставки вооружений и финансирование ВСУ. Пока никаких гарантий по выполнению этих условий Россия не получила.

«Мне с трудом верится, что если ВСУ получат 30 дней передышки, то они просто останутся на своих позициях и ничего не станут предпринимать», — добавил Хасанов.

Он отметил, что киевский режим давно пытался давить эту тему, игнорируя предложения президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии и прекращении огня на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Зеленский просто недоволен, что Россия выглядит миротворцем в глазах общественности. Потому что как это, мир предложил не он, а Владимир Путин. В его мыслях так быть не должно», — пояснил политолог.

Хасанов добавил, что также ему непонятно, почему настаивающие на прекращении огня на 30 дней украинские боевики не могли даже три дня продержаться без нарушений.

Ранее бойцы ВС РФ ликвидировали боевиков ВСУ в районе курского поселка Теткино.