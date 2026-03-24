Ynet узнал дату завершения конфликта США и Ирана

США планируют объявить о завершении боевых действий против Ирана 9 апреля. Об этом сообщило издание Ynet со ссылкой на источник в Израиле.

По его информации, дату выбрали неслучайно. Президент США Дональд Трамп планирует посетить Израиль в тот день и получить национальную премию страны.

«США хотят 9 апреля объявить о завершении конфликта с Ираном, чтобы Трамп смог прилететь в Израиль и получить национальную премию страны», — отметили журналисты.

Трамп ранее заявил, что почти достиг соглашения с Ираном и намерен продолжить интенсивные переговоры. После этого официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи при этом отмечал, что страна не вела с Белым домом прямые переговоры, но через посредников получили послания американской стороны о желании начать диалог.

Ранее на Западе назвали четыре негативных сценария для США на Ближнем Востоке.