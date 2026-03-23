Иран опроверг переговоры с США

Тегеран не вел прямых переговоров с Вашингтоном, но получил через посредников послания США о желании провести переговоры об окончании войны. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи агентству IRNA .

По словам дипломата, ответ Ирана содержал предостережения о тяжелых последствиях любых атак на критическую инфраструктуру и подчеркивал готовность вооруженных сил быстро и решительно реагировать.

Председатель иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф также опроверг сообщения о переговорах с Вашингтоном, назвав их фейками.

«Переговоры с США не проводились, а новостные фейки используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и для избежания трясины, в которой увязли США и Израиль», — написал политик в соцсети X.

Глава Белого дома Дональд Трамп ранее заявил, что почти достиг соглашения с Ираном по спорным моментам и планирует продолжить интенсивные переговоры.