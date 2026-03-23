На Западе перечислили 4 негативных сценария для США на Ближнем Востоке

The Economist: у США четыре негативных сценария на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты могут развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем сценариям, но ни один из них не является благоприятным для Вашингтона. Об этом сообщил журнал The Economist .

По мнению издания, у главы Белого дома Дональда Трампа есть четыре варианта: вести переговоры, вывести войска из региона, продолжать военные действия или эскалировать конфликт.

Достижение прекращения огня для авторов статьи «представляется наименее вероятным», а сделка лишь по ограничению ядерной программы «не будет достаточной». Второй вариант — объявить, что военный потенциал Ирана уничтожен.

Третья и предпочтительная для израильских чиновников опция — продолжать войну еще несколько недель. Четвертый сценарий — нанесение ударов по электростанциям и захват острова Харк. Однако это сопряжено с рисками для стран Залива.

«Ни один из этих вариантов не может привести к окончанию войны», — резюмировали авторы материала.

Ранее Трамп отверг возможность сделки с Ираном, поскольку посчитал условия недостаточно хорошими.