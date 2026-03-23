Трамп заявил, что почти достиг соглашения с Ираном

Трамп заявил, что США достигли соглашения по многим спорных моментам с Ираном

США достигли соглашения по большинству спорных моментов с Ираном и продолжат интенсивные переговоры. Об этом заявил журналистам президент Дональд Трамп, его слова привело агентство Reuters .

Также американский лидер заявил, что приказал приостановить удары по иранской промышленности на пять дней. С кем конкретно он ведет переговоры, Трамп не ответил, но, по его словам, это не верховный лидер Моджтаба Хаменеи.

«Мы хотим, чтобы у Ирана не было ядерного оружия, хотим получить обогащенный ядерный материал, и я думаю, что мы его получим», — добавил глава Белого дома.

Он подытожил, что сделка положит конец боевым действиям и удовлетворит Израиль.

При этом два дня назад министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что его страна хочет добиться полного окончания конфликта, а не перемирия.