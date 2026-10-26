Иран заявил о готовности отразить угрозы после сообщений об украинских БПЛА

Иран выражает готовность принять меры для защиты своей территории на фоне сообщений о появлении украинских беспилотников в соседних государствах. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи, его процитировал сайт Kurdistan24 .

«Те, кто должен внимательно следить за ситуацией, могу заверить, следят и продолжат следить за ней и примут необходимые меры для защиты страны и отражения любых угроз», — уточнил дипломат.

Багаи сделал это заявление после того, как Tasnim сообщило о возможной переброске подразделений беспилотной авиации в ряд стран, расположенных рядом с иранской территорией.

«При этом источник в сфере безопасности подчеркнул, что Тегеран рассматривает эти действия Украины как часть враждебной деятельности Европы и НАТО против Ирана и рассматривает соответствующие варианты ответных мер», — добавило агентство.

Ранее США начали экстренно эвакуировать дипломатов из ближневосточных стран из-за угрозы со стороны Ирана.