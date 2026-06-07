Володин: Украина продолжит теракты, пока Европа прощает атаки на свои территории

Европейским политикам пора очнуться и прекратить закрывать глаза на взрывы украинских беспилотников на своей территории. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин .

Он подчеркнул, что президент Румынии сегодня признал, что взорвавшийся в порту Констанцы морской БПЛА оказался украинским, взрыв еще одного запущенного с украинской территории беспилотника привел к гибели трех граждан Азербайджана.

«Главы и политики этих государств не называют виновных. Не осуждают их. По сути, поддерживая», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы добавил, что теперь все больше становится очевидным, что лидеры западных стран пошли на преступление, когда помогли осуществить государственный переворот на Украине, в результате которого к власти пришел нацистский режим.

«До тех пор, пока европейские государства будут прощать киевской хунте во главе с Зеленским атаки по их территориям, будут гибнуть люди, террористические акты продолжатся», — сказал Володин.

Морской беспилотник взорвался в порту румынского города Констанца в минувшую пятницу, 5 июня. По данным пресс-службы Министерства обороны страны, детонация произошла недалеко от здания штаба государственного Агентства по спасению людей на море. Президент Румынии Никушор Дан по итогам экстренного совещания с военными объявил, что БПЛА принадлежал Украине.