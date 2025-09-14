Вторгнувшиеся в Польшу беспилотники оказались пустышками

Замеченные в небе над Польшей беспилотники не несли на борту взрывчатые вещества. Об этом британской газете The Guardian заявил глава МИД республики Радослав Сикорский.

«Интересно, что все беспилотники были пустышками», — отметил он.

Сикорский также опроверг мнение, что Россия якобы запустила эти дроны и таким образом пыталась проверить реакцию НАТО.

В среду польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что над страной якобы сбили беспилотники, и назвал их российскими, но ничем не подкрепил свое утверждение. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позднее уточнила, что речь шла более чем о 10 БПЛА.

Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш подчеркивал, что польская сторона не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых дронов. По его словам, на самом деле БПЛА влетели в Польшу со стороны Украины.