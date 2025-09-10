Туск прямо назвал сбитые в небе Польши дроны «российскими» и напомнил о НАТО

Беспилотники, сбитые ночью над Польшей, принадлежат России. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск, его процитировало РИА «Новости» .

«Над территорией нашей страны были сбиты беспилотники, представлявшие угрозу. Это первый случай, когда российские дроны сбиты над страной, входящей в Североатлантический альянс», — сказал он.

При этом Туск не привел никаких доказательств, что беспилотники прилетели именно из России.

Сегодня утром премьер Польши заявил о якобы нарушении воздушного пространства страны. Он отметил, что военные начали процедуру уничтожения беспилотников. Также правительство инициировало экстренное совещание совбеза.

Американский лидер Дональд Трамп не стал комментировать сообщения о нарушении пространства. Политику задали соответствующий вопрос, когда он выходил из ресторана. Республиканец не ответил и проследовал в машину.