Дипломат Ордаш: историей с БПЛА Польша хочет выторговать преференции в НАТО и ЕС

Правительство Польши рассчитывает выторговать для себя преференции, раздувая историю с якобы нарушившими воздушное пространство российскими беспилотниками. Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш сообщил об этом RT .

«Все шаги, которые предпринимают в последние дни, последние часы польские власти на международной арене, они имеют главную цель, на мой взгляд, — просто поднять ставки», — сказал он.

Польша, по наблюдениям дипломата, позиционирует себя как одного из ключевых игроков НАТО и союзников США в Восточной Европе. Поэтому Ордаш предположил, что поляки пытаются выторговать политические либо финансовые преференции от Североатлантического альянса и Евросоюза.

Появление дронов на польской территории организовала Украина, заявил ранее экс-помощник главы Пентагона Стивен Брайен. По его мнению, киевский режим устроил провокацию ради дополнительной военной помощи от союзников.