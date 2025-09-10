Ордаш: дроны, о которых заявляет Польша, летели с Украины

Появившиеся над Польшей ночью 10 сентября дроны влетели в воздушное пространство республики со стороны Украины. Об этом заявил временный поверенный в делах России Андрей Ордаш после визита в польский МИД, его слова привело РИА «Новости» .

«Мы знаем одно: дроны летели со стороны Украины», — заявил он.

Премьер-министр Польши Дональд Туск утром сообщил, что над территорией республики якобы сбили российские беспилотники. Ордаш обратил внимание, что польская сторона не предоставила этим обвинениям никаких доказательств.

Представитель МВД Польши Каролина Галецкая на брифинге отмечала, что удалось обнаружить обломки ракеты и семь упавших беспилотников. Она допустила, что позднее появятся данные о новых находках.

Журналист Александр Юнашев заметил, что сообщения о беспилотниках в Польше появились сразу после слитого в СМИ европейского плана по разделу Украины.