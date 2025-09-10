Заявления польских властей о якобы сбитых воздушных объектах над территорией республики прозвучали сразу после появления в СМИ деталей европейского плана по разделу Украины. На это в своем Telegram-канале обратил внимание журналист кремлевского пула, корреспондент Life.ru Александр Юнашев.

«Как вовремя Польша заявила о каких-то сбитых над своей территорией „объектах“. Сразу на следующий день после того, как опубличили европейский план по разделу Украины», — написал он.

Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о якобы нарушении воздушного пространства Польши. Он отмечал, что военные приступили к уничтожению объектов. На фоне ситуации над частью республики закрыли небо для самолетов. Также власти собрали экстренное совещание совета безопасности.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее предупредил, что гарантии безопасности Украины фактически означают раздел страны на три зоны.