Все дело в жесте. Стала известна причина задержания Усика в аэропорту Кракова

Польская полиция заковала в наручники украинского боксера Александра Усика в аэропорту Кракова из-за того, что он вместе с сопровождающим лицом активно жестикулировал. Об этом пресс-секретарь карпатского коменданта Пограничной стражи Польши майор Яцек Михайловский заявил в интервью Dziennik Polski .

«Оба мужчины довольно активно жестикулировали, потому что были недовольны тем, что не летят. Поэтому надевание наручников было полностью превентивным, в служебных помещениях их сразу же сняли», — отметил Михайловский.

Однако по одной из версий, украинского боксера могли задержать в аэропорту Кракова из-за того, что он выглядел невменяемым и неготовым к полету.

Усика задержали в аэропорту Кракова 17 сентября. Спортсмена отпустили после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его возмутило такое отношение к чемпиону. Власти пригрозили выразить Польше протест после задержания боксера.