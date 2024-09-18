Все дело в жесте. Стала известна причина задержания Усика в аэропорту Кракова

Польская полиция заковала в наручники украинского боксера Александра Усика в аэропорту Кракова из-за того, что он вместе с сопровождающим лицом активно жестикулировал. Об этом пресс-секретарь карпатского коменданта Пограничной стражи Польши майор Яцек Михайловский заявил в интервью Dziennik Polski.
«Оба мужчины довольно активно жестикулировали, потому что были недовольны тем, что не летят. Поэтому надевание наручников было полностью превентивным, в служебных помещениях их сразу же сняли», — отметил Михайловский.
Однако по одной из версий, украинского боксера могли задержать в аэропорту Кракова из-за того, что он выглядел невменяемым и неготовым к полету.