Украина выразит Польше протест после задержания Усика в Кракове

Украина выразит протест Польше в связи с задержанием боксера Александра Усика в краковском аэропорту, сообщило украинское издание «Страна.ua». Министр иностранных дел Андрей Сибига отправил разбираться в ситуации генконсула в Кракове.
«По поручению министра [иностранных дел] Андрея Сибиги генконсул Украины в Кракове уже срочно выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств ситуации. Министр также поручил генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением», — процитировало издание официального представителя МИД Украины Георгия Тихого.
На задержание Усика отреагировал Владимир Зеленский. Он написал, что созвонился с боксером, после чего польские правоохранители отпустили его. Украинский лидер заявил, что возмущен отношением к спортсмену.
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