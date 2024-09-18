Украина выразит Польше протест после задержания Усика в Кракове

Украина выразит протест Польше в связи с задержанием боксера Александра Усика в краковском аэропорту, сообщило украинское издание «Страна.ua». Министр иностранных дел Андрей Сибига отправил разбираться в ситуации генконсула в Кракове.

«По поручению министра [иностранных дел] Андрея Сибиги генконсул Украины в Кракове уже срочно выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств ситуации. Министр также поручил генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением», — процитировало издание официального представителя МИД Украины Георгия Тихого.

На задержание Усика отреагировал Владимир Зеленский. Он написал, что созвонился с боксером, после чего польские правоохранители отпустили его. Украинский лидер заявил, что возмущен отношением к спортсмену.