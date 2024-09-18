Появилась новая версия, почему Усика могли задержать в аэропорту Кракова
ESPN: Усика могли задержать в аэропорту Кракова, сочтя невменяемым
Украинского боксера Александра Усика могли задержать в аэропорту Кракова из-за того, что он выглядел невменяемым и неготовым к полету. Об этом сообщило ESPN.
По данным издания, спортсмен и его тренер направлялись в Валенсию на подготовку к поединку с британцем Тайсоном Фьюри. Их задержали на посадке в самолет.
Усик якобы пытался объяснить, что просто переутомился за 14 часов в пути из Киева, но, поскольку не владел польским языком и не желал ничего слушать, его задержали.
Боксера освободили после разговора с Владимиром Зеленским. Позже сам спортсмен в соцсетях поблагодарил всех за поддержку и объяснил, что «произошло недопонимание».
В мае Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в своей весовой категории. Британец запросил реванш, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде.