Появилась новая версия, почему Усика могли задержать в аэропорту Кракова

Украинского боксера Александра Усика могли задержать в аэропорту Кракова из-за того, что он выглядел невменяемым и неготовым к полету. Об этом сообщило ESPN .

По данным издания, спортсмен и его тренер направлялись в Валенсию на подготовку к поединку с британцем Тайсоном Фьюри. Их задержали на посадке в самолет.

Усик якобы пытался объяснить, что просто переутомился за 14 часов в пути из Киева, но, поскольку не владел польским языком и не желал ничего слушать, его задержали.

Боксера освободили после разговора с Владимиром Зеленским. Позже сам спортсмен в соцсетях поблагодарил всех за поддержку и объяснил, что «произошло недопонимание».

В мае Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в своей весовой категории. Британец запросил реванш, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде.