Украинского боксера Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова

Украинского боксера, чемпиона мира по версии WBA, WBC и WBO Александра Усика задержали в аэропорту Кракова. Об этом сообщил олимпийский чемпион и депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк в Telegram-канале.

Других подробностей депутат не привел. Он опубликовал видео с моментом задержания спортсмена.

Жена Усика прокомментировала ситуацию в своем Instagram*.

«Все нормально, все хорошо. Ничего криминального. В скором времени Александр сам все объяснит», — написала она.

Ранее на Украине задержали бывшего депутата Рады, который готовил покушение на журналиста Дмитрия Гордона**. По информации украинских спецслужб, задержанный работал в группе из четырех человек.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

** Дмитрий Гордон — признан иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов.