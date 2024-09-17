Украинского боксера Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова
Украинского боксера, чемпиона мира по версии WBA, WBC и WBO Александра Усика задержали в аэропорту Кракова. Об этом сообщил олимпийский чемпион и депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк в Telegram-канале.
Других подробностей депутат не привел. Он опубликовал видео с моментом задержания спортсмена.
Жена Усика прокомментировала ситуацию в своем Instagram*.
«Все нормально, все хорошо. Ничего криминального. В скором времени Александр сам все объяснит», — написала она.
Ранее на Украине задержали бывшего депутата Рады, который готовил покушение на журналиста Дмитрия Гордона**. По информации украинских спецслужб, задержанный работал в группе из четырех человек.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена
** Дмитрий Гордон — признан иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов.