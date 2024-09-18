Задержанного в Кракове Усика отпустили после разговора с Зеленским

Задержанного в Польше украинского боксера Александра Усика освободили, написал в своем Telegram-канале Владимир Зеленский. Он уточнил, что поговорил со спортсменом по телефону и попросил подключиться к ситуации главу МИД Андрея Сибигу.

«Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону. Поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова», — отметил Зеленский.

Он добавил — после разговора боксера отпустили, и теперь никто не ограничивает его свободу.

О задержании Александра Усика стало известно вечером 17 сентября. Боксера остановили в аэропорту Кракова. Поклонников спортсмена поспешила успокоить его супруга. Она написала в социальных сетях, что с ним все в порядке, и скоро Усик сам выйдет на связь и все объяснит.