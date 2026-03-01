Воздушное пространство Ирана закроют до 3 марта

Воздушное пространство Ирана останется закрытым ориентировочно до 11:30 по московскому времени 3 марта. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

Ранее предполагали, что полеты могут возобновить 1 марта. По данным источников, воздушное пространство Катара, Кувейта и Бахрейна также останется закрытым до 13:00 по московскому времени. Кроме того, ограничены полеты над Ираком, Израилем, Сирией и ОАЭ.

В «Аэрофлоте» заявили об отмене рейсов в Дубай и Абу-Даби и обратно до 1 марта. Российские авиакомпании массово корректируют расписание из-за закрытия воздушного пространства ОАЭ и Саудовской Аравии.

В Бахрейне иранский беспилотник атаковал международный аэропорт. Там же ранее дрон-камикадзе ударил по штабу Пятого флота ВМС США.

В ответ на начало военной операции Пентагона и Израиля Корпус стражей Исламской революции нанес удары по американским базам в Катаре, Бахрейне и ОАЭ. В результате, по предварительным данным, 200 американских военных погибли и ранены.