Дрон атаковал международный аэропорт Бахрейна. Об этом сообщила пресс-служба МВД королевства в соцсети Х.

«Международный аэропорт Бахрейна подвергся атаке с помощью беспилотника, в результате чего причинен материальный ущерб, но обошлось без жертв», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что соответствующие органы уже принимают меры, чтобы обеспечить безопасность авиагавани.

Ранее иранский дрон-камикадзе ударил по штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне, уничтожив, предположительно, передовой американский радар FP-132.

В США испугались оружейных возможностей Ирана, армия которого способна нанести удары по всему ближневосточному региону благодаря наличию у нее тысяч ракет и беспилотников.